وزير الصحة: الاستراتيجية الوطنية للسكان تعتمد على حق الإنجاب.. والتوعية مسؤوليتنا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ ركيزة الاستراتيجية الوطنية للسكان اعتمادها الأساسي على أن السكان عنصر هام من قوة الدولة الشاملة، كما تعتمد على حق الأسرة في تحديد عدد أبناءها ومسؤولية الدولة على توعية الأفراد والنصح الإرشاد بمعدلات الإنجاب ودمج المكون السكاني في خطة التنمية وتوفير البيئة المحفزة واللا مركزية في إدارة البرامج.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الاستراتيجية تستهدف بذلك أن يكون هناك مشاركة من كل المحافظات بمتابعة القضية السكانية داخل القرى والنجوع والمراكز داخل المحافظات والاهتمام بالقيم الدينية والثقافية والداعمة للمجتمع المصري.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنَّه مع ضمان الحقوق والاستثمار في الطاقة البشرية وتوفير فرص عمل وتمكين المرأة وسن تشريعات تحكم تسرب التعليم وعمل الأطفال وزواج القاصرات وحزمة من الإجراءات تعمل في إطارها كل أجهزة الدولة بالكامل للوصول إلى المشروع القومي وتحقيق أهداف الاستراتيجية.