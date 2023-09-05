بدء برنامج «مشواري» في عزبة البرج وقرية الشعراء بدمياط لتنمية المهارات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، اليوم، برنامج «مشواري» للنشء والشباب، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة «يونيسيف» ومكتبات مصر العامة بدمياط، حيث بدأت مجموعة جديدة من الأطفال من عمر 10 سنوات، وذلك في مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

ويستمر البرنامج 4 أيام متتالية، حيث يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والشخصية، والتي تتضمن بعض التدريبات عن مهارات التعلم، ويتيح معسكرات للنشء.

الفئات المستهدفة من البرنامج

واستهدف البرنامج الفئات العمرية من سن 10 إلى 17 عاما، وكذلك من سن 18 إلى 24 عاما.

وأكد الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط، تكرار البرنامج في كل قرى ومدن المحافظة حتى تعم الفائدة على كل الشباب، بالتعاون مع كل القطاعات والمؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والتى تهتم بالنشء والتوعية.

اكتساب مهارات شخصية

ويركز التدريب على اكتساب مهارات شخصية، مثل الوعي بالذات، والمرونة المعرفية وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، وحل المشكلات وصنع القرار.

كما يستهدف البرنامج مهارات التعامل مع الآخرين مثل التواصل الفعال، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، والإقناع والتأثير، وأساليب القيادة، وإدارة النزاع، والعرض والتقديم، ويصقل مهارات الإبداع والابتكار، مثل العصف الذهني، والتفكير الإبداعي.