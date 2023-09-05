«إسكان دمياط» تطرح 67 محلا تجاريا للبيع في مزاد علني الأحد المقبل

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، تحديد موعد طرح 67 محلًا تجاريًا للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد المقبل بمدينة الزرقا، وفقا لما كشفت عنه في بيان تم نشره على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

67 محلا تجاريا في كفر المياسره ودقهلة

كما يتم طرح خلال المزاد 8 محال تجارية بحري نادي المعلمين بكفر المياسره بمحافظة دمياط، وأيضا 34 محلا قبلي نادي المعلمين بكفر المياسره، و15 محلا تجاريا بتل الكاشف، و10 محال بدقهلة.

موعد انعقاد الجلسة ورسوم كراسة الشروط

ومن القمرر عقد جلسة المزاد في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر مديرية الإسكان والمرافق بدمياط بمنطقة ميدان سرور وتحديدا بمنطقة مجمع المصالح الحكومي، مع ضرورة شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر المديرية بمبلغ 400 جنيه.