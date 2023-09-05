بدء مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني حول الأسعار والدين العام

بدأ الحوار الوطني، مناقشات الجلسات العامة في ملفات المحور الاقتصادي، اليوم، لاستكمال عدد من الملفات وصولا إلى مخرجات المحور، تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشارك في المناقشات، ممثلي الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث ترأس الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، اجتماع لجنة غلاء الأسعار والتضخم.

وتناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار، مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، وبالتزامن، تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتعقد جلستين آخريين مساء اليوم، بالتوازي من الساعة 4 مساء حتى 7 مساء، تستكمل فيها لجنة التضخم وغلاء الأسعار مناقشاتها، بينما تكون الجلسة الثانية للجنة الصناعة، والتي تناقش «أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.. الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة».

وواصل الحوار اجتماعات لجان المحاور المختلفة في الحوار الوطني خلال الأسبوع الحالي، والتي تعقد اليوم، والخميس المقبل، استمرارا لمناقشات اللجان للتوصل إلى المخرجات التي لم تنتهي اللجان منها، حيث تعرض على مجلس الأمناء قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.