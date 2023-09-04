جمال الكشكي: توصيات ونتائج ومخرجات الحوار الوطني تهم المواطن المصري

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ كل توصيات ونتائج ومخرجات الحوار الوطني التي استمرت ما يزيد عن عام ونصف العام تهم المواطن.

الحوار الوطني

وأضاف «الكشكي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «لا توجد قضية واحدة لا تهم المواطن، وكل بيت يسأل عما سيقدمه الحوار الوطني، ولا تخلو جلسة في نادٍ أو جامعة أو مقهى من الحديث عن الحوار الوطني».

أمناء الحوار الوطني

وتابع رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن 64 جلسة جرى عقدها حتى هذه اللحظة، ولم يشارك مواطنون فيها من مختلف محافظات مصر، وبالتالي، فقد ارتبطت أحلام المواطن ووعيه بالحوار الوطني، فالشارع أدرك صدق هذه المبادرة وأهمية متابعتها والمشاركة فيها وأهمية قدرته على تحقيق مطالبه.