حزب الإصلاح والنهضة: أعددنا ملفا متكاملا بمقترحات في المحور الاقتصادي

أعلن حزب الإصلاح والنهضة إعداد ملف متكامل ضم رؤيته للقضايا والملفات التسعة عشر المطروحة على مائدة الحوار الوطني لاستعراضها في الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور الاقتصادي، وعرضها على الحضور من مختلف القوى السياسية الأخرى.

فعاليات الحوار الوطني

ومن المقرر أن يشارك اليوم وفد من حزب الإصلاح والنهضة، برئاسة هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في فعاليات الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، ويضم الوفد الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس الحزب، والمهندس أحمد سمير، أمين مساعد المكتب الاستراتيجي وعضو اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات العامة، والمهندس عمرو الصباغ، أمين لجنة الصناعة باللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات العامة، كمتحدثين بالجلسات.

محاور جلسات الحوار الوطني

وتأتي الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن» بلجنة التضخم وغلاء الأسعار، وبالتوازي تقام الجلسة الثانية بعنوان «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي»، وجلسة أخرى بعنوان أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة بلجنة الصناعة.