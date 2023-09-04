الحوار الوطني يعلن جدول جلسات المحور الاقتصادي.. منها الصناعة والتضخم

أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن جدول جلسات المحور الاقتصادي بالأسبوع السادس من الحوار الوطني، غدا الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.

وجاء جدول جلسات المحور الاقتصادي غدا كالتالي:

أولا: جلستان بالتوازي من الساعة 12 صباحا وحتى 3 مساء، في لجنتي التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي؛ لمناقشة التالي:

لجنة التصخم وغلاء الأسعار

- مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين.

لجنة الدين العام وعجز الموازنة

- بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

بعد ذلك تنطلق جلستين أخريين من الساعة 4 مساء وحتى 7 مساء بالتوازي معا؛ تستكمل فيهما لجنة التضخم وغلاء الأسعار مناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين.

وتأتي الجلسة الثانية في لجنة الصناعة لمناقشة التالي:

- أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وتأتي جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني؛ لمناقشة الملفات المتقبية في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»؛ والخروج بعدد من المخرجات والتوصيات الجديدة يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.