علي الدين هلال: الحوار الوطني تجربة فريدة في إدارة الحوار السياسي

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني تجربة فريدة في إدارة الحوار السياسي بين الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن الحوار السياسي أوجد المساحة والمكان لكي تجلس النخب السياسية مع بعضها البعض للحديث بلغة حضارية.

هلال: الحوار الوطني استطاع تحديد المساحات المشتركة

وتابع «هلال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، أن الحوار الوطني استطاع تحديد المساحات المشتركة وجوانب الاتفاق بين القوى السياسية، وهي ليست قليلة مثلما يعتقد البعض.

اقتراحات بإصدار قوانين جديدة

ولفت إلى أن الحوار الوطني استطاع أن يتوصل إلى اقتراحات لإصدار قوانين جديدة مثل مفوضية التميز، وقوانين الأحزاب، خلاف تحديد مجالات الاختلاف.

وأشار إلى أن المواطن يريد إحداث انفراجه اقتصادية من خلال خفض الأسعار، والحوار الوطني هدفه التوافق السياسي بما يمهد لوجود انطلاق اقتصادي.