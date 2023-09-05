3 لجان تناقش ملفاتها بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني اليوم

يستكمل الحوار الوطني، مناقشات الجلسات العامة في ملفات المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما تبقى من ملفات والخروج بعددا من التوصيات والمقترحات، لإرسالها إلى الجلسات التخصصية، التي تصيغ بدورها المخرجات وترفعها مجددا إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

4 جلسات للمحور الاقتصادي

وتأتي جلسات المحور الاقتصادي اليوم لمناقشة عدد من الملفات في 4 جلسات، مقسمة كل جلستين على التوازي، على النحو التالي:

في البداية جلستين بالتوازي من الساعة 12 ظهرا إلى 3 مساءا، في لجنتي «التضخم وغلاء الأسعار» و«الدين العام وعجز الموازنة».

ملفات لجنتي التضخم والدين العام

وتناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار، اليوم،، مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بيمنا تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وبعد ذلك تبدأ جلستين بالتوازي من الساعة 4 مساءا إلى 7 مساءا، تستكمل فيها لجنة التضخم وغلاء الأسعار مناقشاتها، بينما تكون اللجنة الثانية للجنة الصناعة، والتي تناقش «أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة».