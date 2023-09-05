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بدء الجلسة الرابعة للجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني بحضور أوروبي

كتب:

محمد أباظة
01:32 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

بدأت مناقشات جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

جلسة الدين العام وعجز الموازنة 

وجلسة اليوم هي الرابعة للجنة الدين العام وعجز الموازنة، وبدأت الجلسة بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.

ورحب طلعت خليل، أمين حزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، بالحضور من ممثلي الأحزاب السياسية والحضور المشاركين.

جلسات الحوار الوطني 

ومن المقرر أن يستكمل الحوار الوطني، مناقشات الجلسات العامة في ملفات المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما تبقى من ملفات والخروج بعدد من التوصيات والمقترحات، لإرسالها إلى الجلسات التخصصية، التي تصيغ بدورها المخرجات وترفعها مجددا إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.