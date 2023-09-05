طقس العراق يصل نصف حد الغليان.. وتوقعات بتسجيل درجات الحرارة 50 درجة

أصدرت هيئة الأنواء الجوية العراقية بيانًا اليوم الثلاثاء، يتضمن توقعات حالة الطقس في العراق الأيام المقبلة، والتي من المتوقع أن تصل درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

درجات الحرارة 50 درجة في العراق

أفاد بيان صادر عن هيئة الأنواء الجوية العراقية وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الطقس في العراق يوم غد الأربعاء سيكون صحوًا وحارًا في المناطق الوسطى والجنوبية، وصحوًا في المنطقة الشمالية، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة 50 درجة مئوية أي مشابهة للأيام السابقة في جميع أنحاء البلاد، حيث وصل لحد نصف الغليان.

درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العراق.. تفاصيل

وذكر البيان أن درجة الحرارة العظمي في محافظة البصرة بالعراق من المتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة 50 درجة مئوية، لتصل إلى نصف درجة الغليان.

الطقس خلال الأيام المقبلة

وأفاد البيان أيضًا بأن الطقس يوم الخميس المقبل، سيكون صحوًا في المناطق الوسطى والشمالية، في حين سيكون صحوًا وحارًا في المنطقة الجنوبية، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عن 50 درجة مئوية قليلًا مقارنة باليوم السابق في جميع أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن الطقس في العراق يوم الجمعة، سيكون صحوًا في المناطق الوطسي والشمالية، بينما سيكون صحوًا وحارًا في المنطقة الجنوبية، ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة مشابهة للأيام السابقة في جميع أنحاء البلاد.

وذكر البيان أن الطقس يوم السبت المقبل، سيكون صحوًا في جميع أنحاء البلاد، ومن المحتمل أن تكون درجات الحرارة مشابهة للأيام السابقة في جميع المناطق.