الأرصاد الجوية تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا.. القاهرة تسجل 40 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة غدا الأربعاء بقيمة درجة لدرجتين، كما يسود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا

ووفق تصريحات الدكتور محمود القيادي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، فإن البلاد ستشهد بداية من الغد موجة حارة جديدة ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين حيث تسجل العظمى في القاهرة خلالها 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأوضح أن محافظات الصعيد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة حيث تصل العظمى لـ45 درجة مئوية، كما أن السواحل الشمالية ستتأثر بتلك الموجة نتيجة الكتل الهوائية الحارة الجنوبية وستتراوح حرارة الطقس بين 35 لـ36 أما المحسوسة 38 وذلك نتيجة تغير مسار الكتل الهوائية القادمة لمصر من الصحراء الغربية مع وجود امتداد لمرتفع في طبقات للجو العليا.

وأكدت الأرصاد أن موجة ارتفاع درجات الحرارة غدا، ستسمر حتى منتصف الأسبوع المقبل ليعود طقس لطيف على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 25

أكتوبر 36 25

بنها 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 25

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 35 25

نخل 33 18

كاترين 31 17

الطور 33 25

طابا 33 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 34 24

العلمين الجديدة 33 23

مطروح 31 23

السلوم 33 24

سيوة 36 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 31

حلايب 35 30

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 41 28 .