حملة «هنوصلك» تصل إلى 10 قرى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تواصل حملة وزارة التضامن الاجتماعي «هنوصلك» جولاتها في المناطق المستهدفة، والتي تشمل محافظات سوهاج والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية والقليوبية، لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، ودواوين المحافظات، وجمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقرى والمراكز المستهدفة وأيضا المدارس ومراكز الشباب التى تحتضن قطار الحملة.

إجراء الكشف الوظيفي على المتقدمين للحصول على الكارت

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعى، في تقرير لها، أن مكاتب التأهيل تنتقل للميدان لإجراء الكشف الوظيفي على المتقدمين للحصول على الكارت، يساعدهم متطوعو صناع الحياة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتابع الاجراءات خطوة بخطوة.

وأضافت الوزارة أن قافلة الحملة رست خلال الأسبوع في قرى كفر شبين وكوم أشفين وناي، بمركزي شبين القناطر وقليوب بمحافظة القليوبية، وقري منشأة سلطان ودبركي وبرهيم بمركز منوف وقرى بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقرى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، ومركز كبريت البحارة بمحافظة السويس، وقرية المنايف بمركز أبو صير بمحافظة الإسماعيلية، وقرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وأكدت أن الحملة تستهدف الوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، حيث ينزل المتطوعون والرائدات الاجتماعيات، إلى البيوت للتوعية بأحقية ذوي الإعاقة في الحصول على الكارت والتمتع بخدماته التى تكفلها الدولة وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، ويجرى المتطوعون مسحا شاملا لحالات الإعاقة من بيت لبيت، مع التوعية بالمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقات.

بدء إجراءات المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية على مستوى الجمهورية بنهاية يناير2024، إضافة إلى 1.5 مليون بطاقة جرى استخراجها، تزامنا مع بدء إجراءات المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأصدرت قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعي المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

وتختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي.