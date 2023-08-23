تفاصيل المرحلة الثالثة لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

«بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة» من أكثر الملفات التي تهتم بها وزارة التضامن بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من ذوي الهمم، كونها تتيح لهم الكثير من المزايا والتسهيلات.

بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وتزامنا مع ذلك، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، المرحلة الثالثة من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تحت شعار «هنوصلك»، بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأطلقت وزارة التضامن المرحلة الثالثة من منظمة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، كى يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك للتمتع بالكثير من المزايا، ومنها التخفيضات على الاشتراكات ووسائل المواصلات، وغيرها من المزايا.

المرحلة الثالثة من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى في تقرير لها، أن المرحلة الثالثة من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تتميز بإطلاق الوزارة لأول مرة، مكاتب تأهيل متنقلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل القرى والنجوع، بمشاركة عدد من المتطوعين يبلغ نحو 5 آلاف متطوع ومتطوع، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرائدات المجتمعيات المنتشرات داخل المحافظات على مستوى الجمهورية.