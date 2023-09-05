الشرقية تستعد لاستقبال العام الدراسي بـ56 مدرسة جديدة.. تستوعب 595 فصلا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تولي اهتماما بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد للطلاب، لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث سبل تطوير العملية التعليمية، والوقوف على استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

جاهزية 56 مدرسة

وأشار محافظ الشرقية إلى جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلاً، وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، وكذلك الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لـ74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه، إضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصول بتكلفة 280 مليون جنيه، وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز الحسينية.

افتتاح مدرسة المتفوقين

كما تطرق الاجتماع إلى بحث إجراءات افتتاح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem» في مدينة فاقوس خلال العام الدراسي 2024/ 2025، والتوسع في عدد المدارس بالمحافظة، فضلاً عن بحث سبل سد العجز في المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف انحاء المحافظة، وكذلك بحث سبل تفعيل وتعظيم دور مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان والخدمات التى يقدمها ويتم خلالها مراعاة كافة المعايير العالمية.

مجهودات «تعليم الشرقية»

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمجهودات محافظ الشرقية في المتابعة المستمرة لسير انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وتوفير بيئة مناسبة ليتمكن الطالب من الحصول على كل المعلومات الدراسية بسهولة ويسر لحصد مراكز متقدمة في الشهادات العامة على مستوي الجمهورية، مؤكداً على إستمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم بالشرقية باعتباره من أهم الركائز الأساسية لبناء الدولة وتقدم المجتمع.