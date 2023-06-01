«تعليم الشرقية»: الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

ينتظر أولياء الأمور والطلاب بمحافظة الشرقية الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، ويجرى هذه الأيام أعمال التصحيح بمديرية التربية والتعليم لاستمارات وأوراق إجابة الطلاب، وفور الانتهاء سوف يتم الإعلان عن النتيجة وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية.

ومن جانبه قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريحات«الوطن»، أنه يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من قبل محافظ الإقليم الدكتور ممدوح غراب وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية وفي نفس التوقيت سوف تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية لكل الطلاب.

ماراثون الامتحانات والشهادة الإعدادية بالشرقية:

وأضاف المصدر أن محافظة الشرقية ذات إدارات تعليمية كثيرة تصل لنحو 20 إدارة تعليمية لذا تضم عددا كبيرا من طلاب الشهادة الإعدادية مقارنة بباقي محافظات الجمهورية لافتا إلى أن هذا يتطلب وقتا أكثر لإنهاء أعمال التصحيح هذا بالإضافة إلى أن محافظة الشرقية بدأت ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 متأخرا ببضعة أيام مقارنة بتوقيت بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات الأخرى.

وأكد المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور اعتمادها من المحافظ، موضحا إمكانية حصول الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع بوابة محافظة الشرقية من خلال الرابط وسوف يتم الإعلان عنه فور ظهور النتيجة الإعدادية.

20 إدارة تعليمية بالشرقية

يذكر أن عدد 20 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية ويبلغ عدد الطلاب المسجلين بالشهادة الإعدادية 2023 نحو 138 ألف طالب وطالبة موزعين على نحو 761 لجنة امتحانية.