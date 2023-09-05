فتح باب التقديم لمدرسة «جينز كار» للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022-2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، مشيرًا إلى أنَّ التقديم متاح حتى يوم 10 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التعليم، رابط التقديم لمدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أنَّ هناك مكافآت مالية للطلاب خلال فترة الدراسة وفرص للتعيين في شركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

مميزات الالتحاق بمدرسة جينز كار للتكنولوجيا

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

- ألا يقل مجموعه عن 180 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

التخصصات

الصناعات المتكاملة لفرش السيارات واليخوت والطائرات.

سنوات الدراسة

3 سنوات.