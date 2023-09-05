ما سر ميلاد النبي محمد يوم الاثنين؟.. أحد علماء الأزهر يوضح

المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف؛ كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا بحسب دار الإفتاء المصرية، إذ تحل ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 27 سبتمبر الحالي.

وبحسب الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، فإنّ الرسول صلّ الله عليه وسلم ولد يوم الإثنين، في شهر ربيع الأول، فيما اختلف العلماء في اليوم تحديدًا فقيل 8 و9 و12، وفي هذا اليوم يكون إحياء ذكرى المولد النبوي احتفال بنعمة الهداية، ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور، ونعمة مولد نبي الرحمة، فقد قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ».

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول سبب اختيار يوم الإثنين ليكون موعد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، اضغط على الرابط هنـــــــا.