موعد المولد النبوي 2023 والأعمال المستحبة به.. داعية يوضح

يحرص العديد من المسلمين على معرفة موعد المولد النبوي 2023 والأعمال المستحبة به من أجل التقرب إلى الله عز وجل والإكثار من تلاوة القرآن الكريم وفعل الصالحات وذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله من أجل نيل الرحمات في هذا اليوم المبارك.

موعد المولد النبوي 2023 والأعمال المستحبة به

وعن موعد المولد النبوي 2023 والأعمال المستحبة به وفقا للحسابات الفلكية فإنه من المقرر أن يحتفل المسلمون في هذا الشهر المبارك بـ«المولد النبوي» وسيكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري.

وبخصوص موعد المولد النبوي 2023 والأعمال المستحبة به، من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف من الأربعاء 27 سبتمبر إلى الخميس 28 من الشهر ذاته، والسبب في ذلك لكي يتمتع المواطنون بالإجازة الأسبوعية مع إجازة المولد النبوي الشريف.

الصلاة على النبي من الأعمال المستحبة بالمولد النبوي

وبخصوص الأعمال المستحبة في يوم المولد النبوي، أوضح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف، أنه يجب على المسلم الإكثار من الصلاة على النبي الكريم في ذلك اليوم المبارك، فضلا عن صيامه شرط ألا يكون مخالفا لضوابط السنة.

وأضاف الجمل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الأعمال المستحبة في ذلك اليوم أيضا أن يجلس رب الأسرة مع أهل بيته ويتحدث معهم عن سيرة النبي وأهل بيته الكرام، فضلا عن شراء الحلوى لإدخال السرور على أهل بيته، وأن يزور أقاربه.