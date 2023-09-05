«الداخلية»: القبض على المتهم بإصابة نجار في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تعدي أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض، في منطقة مساكن عين شمس بالقاهرة، وإحداث إصابته.

وذكرت التحريات أنه بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، «شقيقان أحدهما المصاب سالف الذكر»، وطرف ثان «نجار مصاب بجرح بالقدم»، بسبب خلافات على أولوية المرور، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما باستخدام أسلحة بيضاء وحدوث إصابتهم.

وأوضحت الأجهزة الأمنية بأنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة «سنجة- سكين»، واتخاذ الإجراءات القانونية.