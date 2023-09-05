«الداخلية» تستجيب لاستغاثة سيدة تعرضت للعنف الزوجي في المطرية

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتضرر خلاله إحدى السيدات من تعرضها للضرب من قبل زوجها وأسرته.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول المقطع المتداول على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ ظهرت خلاله إحدى السيدات تتضرر من تعرضها للضرب من قِبل زوجها وأهله مما أدى لإصابتها.

وأوضحت أنه بفحص الفيديو، تم تحديد السيدة الظاهرة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وباستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من زوجها، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما، وباستدعائه وسؤاله قرر بوجود خلافات زوجيه بينهما، وأنه تم الصلح بينهما وتعهد بعدم التعرض لها، لافتة إلى أنه تم تخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.