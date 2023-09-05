المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية» يهنئ مصر على دورها الريادي بملف السكان

هنأ أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، الحكومة المصرية على دورها الريادي والقيادي في ملف السكان الهام منذ سنوات طويلة، ذاكرًا جهود مصر في المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي عُقد في عام 1994 وخرج بعدد من التوصيات، ومنذ ذلك الوقت، تنفذ الحكومة المصرية بالكثير من المبادرات في هذا الصدد ليس فقط داخل مصر بل خارجها أيضا.

وأضاف «المنظري»، خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضوره وتحت رعايته الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الصحة هي اكتمال العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية وليس فقط انعدام المرض أو العجز، ومن هذا التعريف أود الإشارة إلى أن الصحة والعافية للفرد والمجتمع تمثل ركنًا أساسيًا من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلًا عن السلم والأمن سواء الوطني أو الإقليمي أو العالمي».

وتابع: «الصحة هي ناتج عن العمل الجماعي لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والتكامل فيما بينهم»، مشيرًا إلى أنَّ هناك محددات اجتماعية ليست مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالصحة ولكن لها دور أساسي في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وعدم مراعاتها سيجعلنا نواجه الكثير من الصعوبات.

وأوصى جميع القطاعات في كل الدول بضرورة العمل يدًا بيد من أجل النهوض والرقي بصحة الفرد والمجتمع، وبالتالي الرقي بمختلف أطر التنمية سواء الاجتماعي والاقتصادي والأمني وغيرهم.