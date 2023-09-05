وزير الصحة: تحسّن الخدمات رفع متوسط عمر السكان خلال العقد الأخير

قال الدكتور عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّه نتيجة تحسّن الخدمات الصحية في السنوات العشرة الماضية، فقد ارتفع متوسط العمر لدى السيدات إلى 72 سنة و70 سنة للرجال، وهذا نتيجة المؤشرات الصحية والمبادرات الصحية للاكتشاف المبكر للأمراض المتوطنة والأمراض السارية والامراض غير السارية.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هذا الأمر يلقي بعبء على الموازنة العامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وكلما تقدم السن للفرد كلما زادت أعباء الأمراض المزمنة وتبعياتها ومضاعفاتها تزيد، ومستعدون من خلال الدراسات التي أشار إليها الدكتور محمد معيط وزير المالية لهذه القضية».