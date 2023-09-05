عارفة عبد الرسول تنعى صديقة عمرها: «ملاذي في كل وقت راحت لمكان أفضل»

نعت الفنانة عارفة عبد الرسول صديقة عمرها «وسام إبراهيم» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بكلمات مؤثرة.

عارفة عبد الرسول تنعى صديقة عمرها

وكتبت عارفة عبد الرسول عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «صديقتي وملاذي الآمن في كل وقت راحت لمكان أفضل.. الله يسعدك يا وسام زي ما فرحتيني في حياتك».

وأضافت عارفة عبد الرسول في نعي صديقة عمرها: «اعمل إيه واروح فين.. وسام إبراهيم في ذمة الله».

آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول

وقد شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول مؤخراً خلال مسلسل «بابا المجال»، ضمن موسم دراما رمضان المُقبل 2023، مع الثنائي مصطفى شعبان وياسمين رئيس.

مسلسل بابا المجال، من بطولة مصطفى شعبان، وياسمين رئيس، وبسمة، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

عارفة عبد الرسول وفيلم الجواهرجي

وتشارك الفنانة عارفة عبد الرسول فيلم الجواهرجي، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.