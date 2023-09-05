«الداخلية»: ضبط المتهم بإنهاء حياة بائع في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات، باستقبال بائع خضروات مقيم بدائرة المركز، مُصاب بجرح نافذ في منتصف الصدر، وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بسؤال زوجته ربة منزل، اتهمت نجار مقيم بذات العنوان، بالتعدي على زوجها بالضرب، مستخدما سلاح أبيض «مطواة»، كانت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.