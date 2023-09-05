هولندا: تعيين هانكي سلوت وزيرة الداخلية السابقة على رأس «الخارجية»

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، أن هانكي بروينز سلوت، ستشغل اعتبارا من غد الثلاثاء منصب وزير الخارجية الجديد في البلاد.

وذكرت الحكومة الهولندية- في بيان صحفي وزعته سفارة المملكة بالقاهرة مساء اليوم الاثنين- أن تعيين سلوت يأتي على خلفية استقالة ووبكي هوكسترا من منصب وزير الخارجية، اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري.

مناصب عدة شغلتها

وشغلت الوزيرة الجديدة في السابق، عددا من المناصب، من بينها كبير الضباط في وزارة الداخلية، وخلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2010، عملت ضابطا للمدفعية في الجيش الملكي الهولندي، وفي عام 2008 عملت في أفغانستان كقائدة لفصيلة مدافع «هاوتزر» ذاتية الدفع، كما كانت عضوًا في مجلس النواب عن التحالف الديمقراطي المسيحي من عام 2010 إلى عام 2019.

مناصب مختلفة في عدة وزارات

أيضا شغلت سلوت، سابقا، منصب المتحدثة باسم الحزب في قضايا الدفاع والحكم الداخلي والرعاية العلاجية والوقاية والرياضة والقضايا الأخلاقية الطبية.

وفي عام 2019، تم تعيينها في منصب المدير التنفيذي لمقاطعة أوتريخت، قبل أن يتم تعينها فى يناير 2022 وزيرة للداخلية.