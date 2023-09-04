الداخلية: ضبط متهم بالتعدي على كلب في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الامنية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» يتضمن قيام حارس عقار بالتعدي على كلب بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وذكرت التحريات، أن ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمنا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

ضبط المتهم

وبالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حارس عقار، ومقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.