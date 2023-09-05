اتحاد الجمعيات يثمن تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

ثمن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كونه كيانا غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.

أهداف التحالف الوطني

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف يخضع في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع للعمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والعمل على ارتقاء بشخصيه الفرد بإعتباره القاعدة الأساسية.

وأضاف في بيان صحفي، أن للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم وتنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية، كما يقوم التحالف بإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية وعقد مؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وغرس ثقافة العمل التطوعي.

وأشار إلى أن الانضمام إلى التحالف من مؤسسات المجتمع الأهلي وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الانسحاب منه اختياريا، ويدار التحالف بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء منتخب من الجمعية العامة وعدده 25 عضوا، 21 منهم منتخبين و4 معينين من قبل رئيس الجمهورية.