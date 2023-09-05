«الداخلية»: تحرير 242 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، قامت الوزارة بشن حملة مكبرة على المحال للتأكد من تطبيقها لقرار مجلس الوزراء، والالتزام بمواعيد الغلق.

وأسفرت حملة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 242 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.