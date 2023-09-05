«روتاري مصر» يفتح حسابات مجانية للعملاء في بنك الكويت الوطني احتفالا بعيد الفلاح

تعاون «روتاري مصر» بقيادة أيمن نزيه محافظ «روتاري المنطقة 2451»، اليوم، مع بنك «الكويت الوطني - مصر» والذي تمثله هبة قابل مدير بإدارة الشمول المالي إلى جانب فريق من ممثلي البنك و جهاز تنمية المشروعات وشركة «أمان»، وذلك بحضور نيفين بدر الدين رئيس لجنة التنمية الاقتصادية السابق، ومي الخضرجي رئيس نادي «روتاري إسكندرية كابيتال»، وقد شارك في الفاعلية عدد من أعضاء «الروتاري» في مصر.

وتمّ تنفيذ فعالية مبادرة تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تنمية قطاع المشروعات، تماشياً مع هداف «الروتاري» وتوافقها مع استراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بمشاركة مروة حمدي عضو «نادي روتاري جيزة كابيتال».

وجاء تنفيذ هذه المبادرة تماشيًا مع توجهات كل الجهات المشتركة في تقديم خدمات متنوعة للعملاء من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ومن بينها تيسير حصولهم على خدمات القطاع المصرفي بسهولة مما يشجعهم على الانضمام للقطاع الرسمي ويساعدهم على الاستفادة من الخدمات المالية المقدمة لهم ويمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها أو بدء مشروعات جديدة تتيح المزيد من فرص العمل وتعزز من الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات.

وجرى تنفيذ المبادرة بمحافظة القليوبية احتفالًا بعيد الفلاح، إذ فتح بنك الكويت «الوطني - مصر» دعمًا لاستراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي؛ حسابات لـ100 عميل وعميلة على مدار يومي 3 و4 سبتمبر، بالإضافة إلى فتح محفظة بنك «الكويت الوطني – مصر» للعملاء وتوزيع كروت «ميزة» لهم دون أي تكلفة.

وتمّ تنفيذ الفاعلية في شركة «أمان» بمحافظة القليوبية والتي تولت الإعداد للحدث وتنفيذه بفرعها في بنها، إلى جانب دراسة حالات العملاء المتقدمين للحصول على قروض متناهية الصغر وإصدار قروض لهم وذلك من خلال التمويلات المتاحة للشركة من جهاز تنمية المشروعات.