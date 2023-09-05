مد فترة السماح لتسجيل قراءات الغاز الطبيعي الشهرية للمواطنين

أعلنت شركة «بتروتريد» إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، والعاملة في مجال خدمات الغاز الطبيعي وتسويقة ودفع الفواتير الاستهلاك، مد فترة تسجيل قراءة عدادات الغاز الشهرية للعملاء المستفيدين من الخدمة.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه جرى مد الفترة للتسجيل من اليوم الأول للشهر وحتى يوم 27 من نفس الشهر، بدلا من يوم 20 في الشهر.

إتاحة فرصة تسجيل القراءات للمواطنين

وأوضحت أن ذلك يتيح فرصة أكبر للمواطنين لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، وتجنب المحاسبة على متوسط للأسعار، ويأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين ورقمنة قطاع البترول.