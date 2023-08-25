معاهد بديلة لكليات الحاسبات والمعلومات في تنسيق المرحلة الثالثة

يتساءل خريجو الثانوية العامة شعبة علمي، إلى معرفة معاهد متاحة بديلة عن كليات الحاسبات والمعلومات من أجل التقديم بها في تنسيق المرحلة الثالثة لأقل من 60% للشعبة العلمية.

معاهد بديلة كليات الحاسبات والمعلومات في المرحلة الثالثة للشعبة العلمية

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه يوجد عدة معاهد متاحة لدراسة الحاسبات ونظم المعلومات بها في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات للشعبة العلمية في مختلف المحافظات وهي:

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

- المعهد العالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) طريق كيلو 47 إسكندرية

- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

- المعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

- نظم معلومات إدارية قطامية

- المعهد العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

- المعهد العالي حاسبات ونظم في التجمع الأول.

- المعهد العالي حاسب وإدارة.

- معهد نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

- المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

- المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)

- القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول.

- رياضة أكاديمية أخبار اليوم.

- 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة.

- المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس.