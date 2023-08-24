«الأعلى للجامعات» يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن نظام الساعات المعتمدة بالكليات

تفاصيل عديدة كشفها أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم العالي، حول تعديل لوائح الكليات النظرية، والبدء في تطبيق الأطر المرجعية لتنفيذ قرارات التحول لنظام الساعات المعتمدة، التي يمكن للطلاب من خلالها تقليص عدد سنوات الدراسة بمختلف الكليات حال الانتهاء من عدد الساعات الدراسية المقررة لكل طالب.

وحول ذلك، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن مفهوم التعليم الجامعي تغير عما كان قديما، حيث يهدف في المقام الأول إلى صقل مهارات الطالب بمختلف المجالات، كي يكون مؤهلا جيدا لطبيعة ومتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.

نظام الساعات المعتمدة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الكليات النظرية حتى الآن لم يتم أخذ قرارات بها من ناحية التحول لنظام الساعات المعتمدة، موضحا أن هناك بعض الأطر المرجعية تسمح بالساعات المعتمدة وبعضها بنظام الفصل، ولكن في العموم والمناخ العام يساعد على تطبيق نظام الساعات المعتمدة.

تفاصيل تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة

ومن جهته، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، كتمريض وتجارة وآداب وغيرها من الكليات، موضحا لـ«الوطن»، أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطا البقاء في الكلية المدة كاملة، قائلاً «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته، وهذا يرجع إلى تعديل نص المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات».

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة السابق لـ«الوطن»، أن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة منذ سنوات، لافتا إلى أنه بالفعل نجحت في تطبيق النظام وهناك طلاب تخرجوا من الكلية بعد قضاء 3 سنوات ونصف في الدراسة بدلاً من 4 سنوات.