الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج، الأوراق المطلوبة للالتحاق بها، وذلك لطلاب الثانوية العامة «علمي علوم ورياضة»، وفقا لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك مصروفات الدراسة والرابط الإلكتروني للدفع والتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية حاسبات ومعلومات

وحددت جامعة سوهاج الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الحاسبات والمعلومات كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة، و3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد حديثة، و3 صور منها.

- أصل بطاقة الترشيح، و3 صور منها.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 3 صور لبطاقة ولي الأمر.

- 8 صور شخصية 4*6.

- استمارة 2 جند.

- استمارة 6 جند للذكور.

- صورة من إيصال سداد الرسوم الدراسية.

مصروفات كلية حاسبات ومعلومات بجامعة سوهاج

وكشفت جامعة سوهاج عن رسوم التقديم لكلية الحاسبات والمعلومات ومصروفات الكتب للعام الدراسي الجديد كالتالي:

- رسوم التقديم 1130.5 جنيه.

- رسوم الكتاب الترم الأول 450 جنيها لشعبة علمي رياضة.

- رسوم الكتاب الترم الأول لشعبة علمي علوم 525 جنيها.

ويتم سداد المصروفات الدراسية، ثم الدخول على الرابط من هـنـا لاستكمال خطوات التسجيل.