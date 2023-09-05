إزاى تطور نفسك في الذكاء الاصطناعي؟.. اعرف تفاصيل دبلومة وزارة الاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات عن طرح برنامج التدريب الاحترافي على مهارات الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق معهد تكنولوجيا المعلومات دبلومة الدراسات العليا في هذا المجال باستخدام AWS.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تفاصيل برنامج التدريب الاحترافي على مهارات الذكاء الاصطناعي، على هذا النحو:

التدريب الاحترافي على مهارات الذكاء الاصطناعي

- البرنامج التدريبي مدته تسعة أشهر في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

- يوفر البرنامج تجربة تعليمية فريدة من نوعها مع توازن مثالي بين الأساسيات النظرية والأدوات والتطبيقات العملية.

- البرنامج يتيح عددًا كبيرًا من فرص العمل في مجال التكنولوجيا سريع النمو.

- تم تطوير البرنامج بالشراكة مع كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر الفرنسية EPITA.

- يقوم برامج AWS بإعداد متعلمين متنوعين للأدوار المطلوبة والمبتدئة حول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

- تساعد الدبلومة على تحسين الفرص الوظيفية لطلابها من خلال تطوير مهاراتهم وإعدادهم للوظائف المطلوبة.

- يساعد تركيز برامج الدبلومات الجديدة على الذكاء الاصطناعي على تلبية الاحتياجات التعليمية الحالية والتوقعات التكنولوجية المستقبلية في مصر.

- للتقديم ومتابعة باقي التفاصيل يمكن متابعة صفحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها على منصة لينكد إن.