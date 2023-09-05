أوكرانيا: لا نتوقع تغير وضع تصدير الحبوب بعد محادثات بوتين وأردوغان

قال مصدر كبير بالحكومة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تتوقع أن يتغير وضع صادراتها من الحبوب بعد المحادثات التي جرت أمس الاثنين، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وكالات.

وذكر «أردوغان» أن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية كان الملف الأبرز في محادثاته مع بوتين أمس، وعبر عن اعتقاده بأنه يمكن التوصل قريبًا إلى حل لإعادة إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي سبق التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وانسحبت منه روسيا.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود؛ لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ركزت على إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتسعى أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية، ساهم في تخفيف أزمة غذاء عالمية، ووصفت تركيا المحادثات بأنها حيوية للاتفاق.

والاتفاق يتيح تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود، وانسحبت منه روسيا في 22 يوليو الماضي.