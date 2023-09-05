فتح باب التقديم بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في عدد من المحافظات، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية الاتصالات، مشيرا إلى أنّ مدة الدراسة 3 سنوات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات عبر الرابط، وآخر موعد للتقديم يوم 10 سبتمبر الجاري.

مميزات التقديم لمدرسة we

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة أكاديمية دولية وشهادات مهنية متخصصة.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بالسنترالات والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة.

- السعي نحو توفير فرص وظيفية بالشركة والشركات التابعة والشركات المتخصصة العاملة بالقطاع.

- توفير المستلزمات المدرسية.

- توفير تابلت لكل طالب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير وسائل مواصلات لنقل الطالب الأماكن.

- التدريب الميداني.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022-2023.

- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.

- ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات «القليوبية – المنوفية – الغربية - الشرقية».

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

التخصصات

- اتصالات شبكات وأمن المعلومات.

- تطوير مواقع وبرمجيات.