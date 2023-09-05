فتح التقديم بمدرسة السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في مدرسة السويدي المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022- 2023، مشيرة إلى أنّ الدراسة بها لمدة ثلاث سنوات في تكنولوجيا الطباعة.

رابط التقديم لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

وأكدت الوزارة أنّ التقديم لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، سيكون متاحا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات عبر هذا الرابط، وآخر موعد للتقديم يوم 10 سبتمبر الجاري.

مميزات الالتحاق بمدرسة السويدي

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيس ينقل الطالب لأماكن التدريب.

شروط التقديم

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022- 2023.

- ألا يقل مجموعه عن 190 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة- الشرقية- الإسماعيلية.

- لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.