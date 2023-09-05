مسؤول في البورصة تطالب بالإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة بشأن الأطروحات

أكدت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أهمية العمل من جانب الحكومة على تنفيذ برنامج أطروحات الشركات في البورصة بما يتماشى مع وثيقة ملكية الدولة.

الإسراع بتوفير رخص استثمار أجنبي

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، مؤكدة أهمية الإسراع بتوفير رخص الاستثمار الأجنبي في كثير من القطاعات المهمة لمواجهة صور الاحتكارات القائمة.

توفير حوافز وتسهيلات

ولفتت إلى أهمية أن تتجه الدولة إلى الصناعات التكنولوجية، مع توفير التسهيلات والحوافز على المدى البعيد، من أجل استغلال البنية التحتية في جذب المستثمرين.