تستقبل دور العرض، فيلمًا جديدًا، في شهر سبتمبر الجاري، ليُشارك في منافسات الثلث الأخير من العام الجاري، حيث سيُطرح فيلم «فوي فوي فوي» في صالات السينما، اعتبارًا من يوم 13 سبتمبر الجاري، ليكون الفيلم الوحيد في هذا الشهر.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لفيلم «فوي فوي فوي»، قبل طرحه بالسينمات، وهي كالتالي:-

- الفيلم مستوحاة أحداثه من قصة حقيقية.

- تدور أحداثه حول شاب فقير، يسعى للسفر للخارج مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليها بزعم أنه كفيف البصر، ليخوض معها تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

- يُشارك في بطولة الفيلم كل من محمد فراج، ونيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز لـ بسنت شوقي.

- الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

- بدأ التحضير للفيلم منذ نحو عامين، وتصوير غالبية المشاهد في عدد من الدول الأوروبية.

- ويجز يُقدم الأغنية الدعائية للفيلم.

- يُسجل هذا الفيلم، البطولة السينمائية الثانية للفنان محمد فراج، بعد فيلم القشاش، الذي عُرض عام 2013 تقريبًا.

- تنافس نيللي كريم، في السينما بفيلمين دفعة واحدة، حيث يُعرض لها فيلم «ع الزيرو» مع الفنان محمد رمضان، بخلاف فيلم «فوي فوي فوي».