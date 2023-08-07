تفاصيل فيلم «فوي فوي» قبل عرضه.. بطولة محمد فراج ومأخوذ عن قصة حقيقية

يستعد الفنان محمد فراج، لتجربته السينمائية الجديدة بفيلم فوي فوي، والذي ينطلق عرضه بالسينما يوم 23 أغسطس من الشهر الجاري، ويقود فيه البطولة المطلقة للمرة الثانية، بعد بطولته الأولى مع فيلم القشاش الذي عرض عام 2013 مع الفنانة حورية فرغلي ودلال عبدالعزيز وحسن حسني.

تدور قصة فيلم فوي فوي، من خلال أحداث حقيقية، إذ يسعى شاب فقير للسفر للخارج مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويسعى للانضمام إليها بزعم أنه كفيف البصر ليخوض معها تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

أبطال فيلم فوي فوي

ويشارك محمد فراج، بطولة فيلم فوي فوي كل من نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز لـ بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

عامان من تحضير فيلم فوي فوي

بدأ التحضير للفيلم منذ نحو عامين، وتصوير غالبية المشاهد في عدد من الدول الأوروبية، وحسب تصريحات سابقة للنجمين محمد فراج ونيللي كريم أن «فوي فوي» من القصص المثيرة المليئة بالمفاجآت.