تسيير 9 رحلات طيران أسبوعية من إسبانيا وبريطانيا إلى مصر بدءا من أكتوبر

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن شركة الخطوط الجوية البريطانية، ستسير 4 رحلات طيران أسبوعياً من مطار جاتويك بالمملكة المتحدة إلى مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل، كما قررت شركة إيبريا الإسبانية تسيير رحلات طيران منتظمة من مدينة مدريد إلى القاهرة بمعدل 5 رحلات أسبوعياً بدءاً من أكتوبر المقبل، حيث كان هذا الخط متوقفا منذ 2017.

وأضافت وزارة السياحة والآثار، فى بيان صحفى اليوم إعلان تلك الشركات عن تسيير رحلاتها إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وكريم بشارة المدير التجاري والإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشام بشركة الخطوط الجوية البريطانية British Airways وشركة طيران إيبريا الإسبانية، وذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء جاء في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إليها بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وهو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

ناقش اللقاء وفقا لوزارة السياحة والآثار سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف دول العالم لمصر ومن السوق البريطاني بصفة خاصة ولاسيما مع استعدادات الموسم الشتوي المقبل، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الشبكة الواسعة للشركة وتواجدها بالعديد من دول العالم لجذب المزيد من الحركة السياحية من هذه الدول لمصر.

أهمية السوق البريطانية لمصر

ومن جانبها، أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشرون السياحة خلال اللقاء على أهمية السوق البريطاني بالنسبة لمصر حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة بها ومن ضمن الأسواق التي تستهدفها الوزارة ولا سيما في ظل زيادة الطلب السياحي منه، مستعرضة المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وخاصة في منتج السياحة الثقافية.

ولفتت شلبي إلى بعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة حركة الطيران والسفر إلى المقاصد السياحية المختلفة منها بحث إمكانية تنظيم رحلات طيران مباشرة إلى محافظتي الأقصر وأسوان وخاصة في ظل تنامي وزيادة الطلب على هذا المنتج، وكذلك دراسة إمكانية تيسير رحلات أخرى مباشرة لمدينة الغردقة أسوة بالرحلات الأسبوعية التي ستقوم الشركة بتيسيرها لمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى ما تشهده منطقة العلمين من تطور وطفرة سياحية كبرى خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى إمكانية تيسير خط طيران للساحل الشمالي يستهدف منطقة العالمين ومرسى مطروح وواحة سيوة وخاصة في ظل تزايد الطلب على زيارة هذه المقاصد السياحية.

من جهته تطرق عمرو القاضي الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة،إلى بعض سبل الترويج السياحي الممكنة مع الشركة من خلال برامج تحفيز الطيران أو تنفيذ حملات ترويجية مشتركة تستهدف تسليط الضوء بصورة أكبر على المقصد السياحي المصري بكافة أنماطه ومنتجاته ومقوماته السياحية والأثرية المتنوعة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق الهيئة لحملة ترويجية مشتركة منذ أسبوع بالتعاون مع الخطوط الجوية البريطانية.