رئيس مدينة الأقصر: نستعد للموسم السياحي وتحسين الرؤية البصرية للميادين

قال الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنّ المدينة تستعد للموسم السياحي الذي سيبدأ في منتصف سبتمبر الجاري، حيث وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع درجة الاستعداد بخطة يتم تطبيقها باستمرار لتحسين الرؤية البصرية.

أعمال رفع الكفاءة الأرصفة والكورنيش

وأضاف الشرابي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ مجلس المدينة بدأ في أعمال رفع كفاءة الأرصفة والدهانات وغسيل الكورنيش بالكامل، وتم العمل على إصلاح الكشافات وغسيل الأعمدة وتقليم الأشجار والزراعات.

التنسيق مع مديرية الأمن لإعادة تخطيط الشوارع

وتابع رئيس المدينة، «نسقنا مع مديرية الأمن وإدارة المرور لإعادة تخطيط الشوارع والميادين والإشارات المرورية ومناطق عبور المشاه، واهتممنا بالسوق السياحي وغيّرنا كل المصابيح التي لم تكن تعمل على نحو جيد، ورفعنا كفاءة الميادين مثل ميدان المحطة وميدان أبو الحجاج ومداخل المعابد مثل معبد الأقصر ومعبد الكرنك، في إطار البعد عن التشوه البصري وتحسين الرؤية البصرية، أي أن الكل يعمل في اتجاه واحد».

ولفت إلى أنّ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه بتطوير الأسواق، وعلى الفور وجه محافظ الأقصر بتطوير كل المواقف والأسواق في المدينة، لأنها تقدم خدمة مباشرة للمواطن، في إطار الرؤية المصرية 2030 لتحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات.