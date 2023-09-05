فحص 1652 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية منشأة أم خنان بالمنوفية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية منشأة أم خنان بمركز قويسنا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

11 عيادة متنقلة للكشف على المرضى

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على 11 عيادة متخصصة، منها 2 عيادة باطنية و2 عيادة أطفال، بالإضافة إلى عيادات لجراحة وجلدية ونساء وتوليد وتنظيم أسرة وأنف وأذن وحنجرة ورمد وأسنان، وتضمنت أيضًا معملًا للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديثًا، وصيدلية لصرف العلاج مجانًا للمرضى الذين يراجعون العيادات.

إجراء الفحوصات المعملية بالمجان

وأضافت منسق القوافل أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1652 مواطنًا من أهالي القرية. كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 388 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 120 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 28 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية. كما تم عقد 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية بهدف توعيتهم حول انتشار الأمراض الفيروسية، التغذية السليمة، القضايا السكانية، التطعيمات، ارتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه.

من جهته، قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، ولجميع الفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين في المحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .