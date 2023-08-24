شروط وخطوات الالتحاق بمراكز التأهيل الشامل لذوي الهمم

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية، خدمات عدة للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمن الخدمات «مراكز التأهيل الشامل» لذوي الإعاقة، وهي عبارة عن ​وحدات متكاملة تقوم بدراسة الحالات من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية تم إلحاقها بالتدريب داخل الورش المهنية الموجودة بالمركز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات الالتحاق بـ«مراكز التأهيل الشامل» التابعة لـ«التضامن»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الالتحاق بـ «مراكز التأهيل الشامل» التابعة لـ «التضامن»

- أن يتراوح سن المتقدم لمراكز التأهيل الشامل بالقسم الداخلي ما بين 12: 18 سنة.

- أن يثبت من البحث الاجتماعي حاجة الحالة للرعاية الداخلية.

- أن تكون الحالة مزودة بالأجهزة التعويضية أو الأطراف الصناعية اللازمة لها عن طريق مكاتب التأهيل المختصة​.

- التأكد من خلو الحالة من الأمراض المعدية والنوبات التشنجية أوالصرعية غير المستقرة أو الأمراض العقلية.

- تحديد سن القبول بالقسم الخارجي والحضانة حسب إمكانيات كل مركز.

- تحديد الفئات التي توفر لها الخدمة.

خطوات الالتحاق بـ«مراكز التأهيل الشامل» التابعة لـ«التضامن»

1- تبدأ خطوات الالتحاق بـ«مراكز التأهيل الشامل» التابعة لـ«التضامن»، من خلال تحويل الحالة للمركز بخطاب من مكتب التأهيل.

2- يضع كل مركز شروط القبول لتحديد السن ونوع الإعاقة.

3- يتم الإلحاق بقسم الرعاية الداخلية بالمركز في حالة بعد مكان الإقامة عن مركز التدريب.

4- يتم إجراء اختبار للحالة في نهاية المدة المقررة لمدة التدريب.

5- تسليم الأوراق المطلوبة للالتحاق بـ«مراكز التأهيل الشامل»، التابعة لـ«التضامن»، التي تتمثل في:

- تقرير طبي.

- شهادة الميلاد.

- عدد 4 صور شخصيـة.

-طلب التحاق بالمركز.

- بحث اجتماعي.

- اختبار ذكاء.