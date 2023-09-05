وزير الرياضة يوافق على صرف 30 ألف جنيه دعم إضافي لنادي بسيون

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف 30 ألف جنيه، كدعم إضافي للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بنادي بسيون الرياضي في الغربية، وفق القوانين واللوائح الإدارية المُنظمة لهذا الشأن.

دعم الأندية الرياضية

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنّ الدعم الإضافي يأتي في ضوء حرص الوزارة على دعم الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، للوفاء بالتزاماتها، وضمان استمرارية الأنشطة الرياضية، ورفع كفاءة الأندية ومراكز الشباب لتهيئة مناخ ملائم للشباب لإخراج طاقتهم وتطوير مهاراتهم المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بجميع الأندية الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية، باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية، فضلاً عن خدماتها الرياضية.

وأضاف الوزير أنّه يتعامل مع كل الأندية دون استثناء أو تفضيل نادٍ على آخر، في حدود المتاح له، لافتا إلى أنّه عندما كان نادي أسوان في الدوري الممتاز سافر إلى أسوان وطلب من المجلس تجهيز جلسة مع مستثمرين لدعم النادي، وهو ما حدث مع طنطا وكل الأندية الشعبية.

وأشار صبحي إلى أنّه لا يدعم ملف كرة القدم بشكل خاص، بل يدعم ملف الرياضة، موضحا أنّ الدعم الذي يطلب لكرة القدم الأولى به مراكز الشباب من أجل دعم كل الألعاب والأنشطة الشبابية.