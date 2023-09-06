تعرف على نجوم حفلات مهرجان القلعة اليوم الأربعاء.. بينهم نسمة محجوب

ينتظر الجمهور عددا من الحفلات الليلة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة، حيث تستعد الفنانة نسمة محجوب، لتقديم حفل ضمن مهرجان القلعة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9 مساء.

حفلات مهرجان القلعة

وتقدم الفنانة لينا شاماميان وفرقتها حفلا غنائيا ضخما، في نفس اليوم في تمام الساعة 10 مساء، ويسبق الحفلتين ظهور مميز لـ مجموعة التشيللو في تمام الساعة 8 مساء.

نسمة محجوب تتحدث عن مهرجان القلعة

قد سبق وقالت الفنانة نسمة محجوب في تصريحات تلفزيونية، إنها تنتظر حفلات مهرجان القلعة من عام لآخر كونها تشعر بالسعادة بمشاركتها فيه، مشيرة إلى أنها شاركت بفعاليات المهرجان على مدار 6 سنوات متتالية، وجهزت كثيرا من أغانيها لحفلها بالمهرجان مثل: «يا محروسة، حكاية شعب من موكب المومياوات، الحب المستحيل من فيلم الكنز، التتر من مسلسل ليالي أوجيني وغيرهم».

إقامة الحفلات في القلعة

وعن إقامة الحفلات بصرح القلعة العظيم قالت: «إقامة الحفلات في هذا المكان له مكانة كبيرة بالنسبة لي، والجمهور في مهرجان القلعة يأتي لكي يسعد ويتمتع بالأجواء هناك»، متابعة أن مهرجان القلعة يبعث طاقة إيجابية لدى الجميع خاصة كل محبي الفن والموسيقى الأصلية.