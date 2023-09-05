رئيس بيت العائلة المصرية بلندن يكشف سبب دفن محمد الفايد دون حضور رسمي وشعبي

كشف مصطفى رجب، رئيس «بيت العائلة المصرية» في لندن، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، سبب دفن رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد بسرعة، وبدون الإعلان عن الجنازة لتحظى بالحضور اللائق لرجل أعمال مصري بحجم محمد الفايد.

خوف أسرته من حلول العطلة يومي السبت والأحد

وقال رجب لـ«العربية» إن سبب دفع الفايد بسرعة وعدم الإعلان عن الجنازة وعمل التحضيرات اللازمة هو خوف أسرته من حلول العطلة يومي السبت والأحد مما سيجعل جثمانه يبقى ليوم الإثنين لدفنه.

وأوضح رئيس بيت العائلة المصرية بلندن أن أسرة الفايد كانت في سباق مع الزمن لإتمام إجراءات دفن جثمانه، قبل توقف الجهات الرسمية عن العمل يومي السبت والأحد

ورحل الفايد عن عالمنا الأربعاء الماضي وشيعت جنازته الجمعة من مسجد ريجنز بارك في لندن، بدون حضور رسمي أو شعبي.

وترك الفايد إمبراطورية اقتصادية ضخمة بلغت قيمتها 2 مليار دولار وترك 4 أبناء هم ياسمين وكريم وكاميلا وعمر.