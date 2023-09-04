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جهاز العلمين الجديدة: نسبة إشغال فنادق الساحل الشمالي 100% بأيام المهرجان

كتب:

محمد أيمن سالم
10:49 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
العلمين الجديدة

العلمين الجديدة

قال المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن مهرجان العالم علمين حقق نجاحا باهرا وفاق كل التوقعات، ووضع العلمين في مكانة متميزة جدا في خريطة السياحة العالمية. 

منطقة الساحل الشمالي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن نسبة الإشغال في كل الفنادق في منطقة الساحل الشمالي 100% طوال الأسبوع خلال فترة المهرجان، موضحًا أنّ السياحة كانت لأول مرة نسبة كبيرة من العرب والأجانب.

مليونا شخص حضروا مهرجان العملين

وأشار إلى أن من حضر المهرجان فاق عددهم مليوني شخصا، متابعًا: «لمسنا على مواقع التواصل أن أكبر المستثمرين العرب نشروا صورهم بمنتهى الفخر والاعتزاز أنهم في مدينة العلمين ويبحثوا عن فرص استثمارية في مدينة العلمين، فالأسبوع الماضي اضطلع السفير الكوري على مشروعات المدينة خلال زيارته، واليوم طلب من رجال أعمال إيطاليين يريدون الحضور للعلمين لبحث الفرص الاستثمارية ويصوروا المدينة وينقلوها بوسائل الإعلام الإيطالية».

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بقلم محمد أيمن سالم