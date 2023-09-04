الفائز بسباق «سيارات العلمين»: المنافسات والبطولات تميزت على المستوى الدولي

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إنه حصل على المركز الأول في سباق سيارات العلمين، مشيرا إلى أنه شارك في 3 سباقات من أصل 7 بالعلمين، موضحا أنه من ضمن السباقات التي كانت متواجدة، سباق الرالي وسيارات الدفع الرباعي، وأيضا سباق «الجيت سكي»، لافتا إلى أنه واحد من أبطال مصر في سباقات السيارات، كونه يخوض سباقات منذ عام 1994.

مشاركته في سباقات العلمين

وأضاف «عاطف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم سالي شاهين ورضوى حسن، عبر فضائية «DMC»، أن سيارات الدفع الرباعي أقل خطورة من السيارات الأخرى لقدرتها على السير في المناطق الوعرة، لافتا إلى أنه شارك في سباق مقام بالصحراء بسيارته العادية وأيضا سباق السرعة بسيارة السباق الخاصة به، حصل فيه على المركز الأول، مناشدا المواطنين للمشاركة وخوض التجربة كونها ممتعة للغاية ومثيرة.

التجهيز للمشاركة بسباقات الرالي

وتابع: «تجهيز السيارة للمشاركة في سباقات الرالي أمر مكلف بشدة»، مشيرا إلى أنه أصبح هناك تقدم في سباقات السيارات داخل مصر، وسباق العلمين «غطى» على كل السباقات، وكان حدثا ضخما وكبيرا للغاية، كما أن المنافسات والبطولات بالعلمين تميزت على المستوى الدولي، موضحا أن مدينة العلمين الجديدة رائعة للغاية وساحرة، مضيفا أن الجميع كان منبهرا بالمكان، والسائحون كانوا في غاية الانبهار والسعادة بالمدينة.